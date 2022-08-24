"Ак Барс" подписал контракт с чемпионом мира Чудиновым
Хоккейный клуб "Ак Барс" подписал однолетний контракт с чемпионом мира 2014 года Максимом Чудиновым, сообщается на сайте казанцев.
"Очень рад подписать контракт, спасибо клубу и тренерам за доверие. Я пропустил год, но дали возможность показать себя. От души рад, что спустя сезон могу заниматься своим любимым делом, помогать команде побеждать", — заявил Чудинов после подписания соглашения.
До этого Чудинов выступал за омский "Авангард", вместе с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Всего на его счету 669 матчей в КХЛ, в которых он набрал 232 очка.
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ТАСС / Евгений Софийчук