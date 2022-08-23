Радулов стал самым высокооплачиваемым игроком "Ак Барса" на новый сезон

За год Радулов получит 80 миллионов рублей. Чуть более скромная зарплата у Вадима Шипачёва, который получает на пять миллионов рублей меньше. На третьем месте по этому показателю Вячеслав Войнов и Кирилл Семёнов с зарплатой 65 миллионов рублей в год.