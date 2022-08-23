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23 августа, 10:08

Радулов стал самым высокооплачиваемым игроком "Ак Барса" на новый сезон

Нападающий Александр Радулов стал самым высокооплачиваемым игроком "Ак Барса", а общая зарплатная ведомость клуба составила 853 миллиона рублей. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

За год Радулов получит 80 миллионов рублей. Чуть более скромная зарплата у Вадима Шипачёва, который получает на пять миллионов рублей меньше. На третьем месте по этому показателю Вячеслав Войнов и Кирилл Семёнов с зарплатой 65 миллионов рублей в год.

Большие миллионы или Кубок Гагарина: Зачем Александр Радулов возвращается из НХЛ в "Ак Барс"

Большие миллионы или Кубок Гагарина: Зачем Александр Радулов возвращается из НХЛ в "Ак Барс"

Напомним, что новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. "Ак Барс" летом подписал контракты с целым рядом видных хоккеистов, а возглавит команду экс-наставник сборной России Олег Знарок.

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ХК "Ак Барс"

Шамиль Гаджиев

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