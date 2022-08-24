Пентагон пообещал Киеву оружие, которое ещё даже не произведено

Исходя из того, что новый пакет военной помощи США Украине рассчитан на долгосрочную перспективу, некоторые виды вооружений поступят Киеву лишь через 1–3 года. Об этом заявил на брифинге в Пентагоне заместитель министра обороны Соединённых Штатов по политическим вопросам Колин Кол.

"Что касается систем вооружений в этом пакете. Мы говорим о системах, на заключение контрактов [на производство которых] уйдут месяцы. До того как они прибудут на Украину, в ряде случаев пройдёт один, два или три года", — сказал Кол.

Замминистра обороны США выразил уверенность в том, что у Штатов будет время обучить украинских военных использованию упомянутых типов вооружений. По его словам, новый пакет военной помощи Украине должен обеспечить поддержку Киеву на годы вперёд. Приоритетной Пентагон называет поставку Киеву управляемых ракет GMLRS. Американское военное ведомство надеется, что это позволит сдержать продвижение российских войск.