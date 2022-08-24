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24 августа, 20:16

В Белом доме прокомментировали угрозы Зеленского забрать Крым у России

Представитель Белого дома Кёрби: Киев будет сам определять приоритеты в боевых действиях

Власти США дадут Киеву возможность самостоятельно намечать приоритеты в боевых действиях и выборе дальнейших военных задач. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева вернуть Крым любыми способами.

"Мы с самого начала говорили, что это его война, он планирует её, он расставляет в ней приоритеты. Я думаю, мы дадим возможность администрации Зеленского и Вооруженным силам Украины говорить об их военных задачах и планах в том объёме, в котором они готовы об этом говорить", сказал Кёрби в ходе встречи с журналистами.

Он добавил, что США считают своей задачей поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Цель Вашингтона — сделать так, чтобы Киев "мог добиться успеха на поле боя".

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В Крыму предрекли усиление военных провокаций Киева с одобрения Вашингтона

Как сообщал Лайф, Зеленский пригрозил, что Киев "любыми средствами" заберёт у России Крым. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам международного саммита "Крымская платформа".

Обложка ©

Flickr/ministryofdefenceua

Андрей Григорьев

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