В Белом доме прокомментировали угрозы Зеленского забрать Крым у России

Власти США дадут Киеву возможность самостоятельно намечать приоритеты в боевых действиях и выборе дальнейших военных задач. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева вернуть Крым любыми способами.

"Мы с самого начала говорили, что это его война, он планирует её, он расставляет в ней приоритеты. Я думаю, мы дадим возможность администрации Зеленского и Вооруженным силам Украины говорить об их военных задачах и планах в том объёме, в котором они готовы об этом говорить", — сказал Кёрби в ходе встречи с журналистами.

Он добавил, что США считают своей задачей поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Цель Вашингтона — сделать так, чтобы Киев "мог добиться успеха на поле боя".