В ходе саммита "Крымская платформа", где примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, Вашингтон может попытаться легализовать усиление военных провокаций на территории полуострова. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией. Именно ради этого генсек блока Столтенберг натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма", — сказал Мурадов в беседе с РИА "Новости".

По его мнению, вполне возможно, что на саммите США дадут отмашку украинским националистам на увеличение числа антикрымских провокаций, которые будут совершаться с применением вооружения НАТО. Поэтому заседание платформы, "дирижируемое американцами", игнорировать не стоит, убеждён Мурадов.

Вице-премьер также заявил, что Запад поставил перед собой цель — перевести конфликт на Украине в новую, более масштабную фазу, чтобы измотать и истощить Россию. Для этого страны НАТО платят "главарям киевского режима" щедрую плату и обещают обеспечить им достойное убежище после завершения "утилизации несостоявшегося украинского государства", считает Мурадов. По его мнению, чтобы добиться эскалации конфликта, Запад также продолжает упорно накачивать ВСУ оружием.

"Это такой же глупый и катастрофический просчёт Запада, как с антироссийскими экономическими санкциями. Наши противники не учитывают, что перекачанный украинский "шарик" просто громко лопнет, наткнувшись на российскую иголку, которую Москва ещё и не достала из своих арсеналов. А непосредственное вовлечение в конфликт блока НАТО — прямой маршрут к ядерной катастрофе, в которой победителей не будет", — подчеркнул вице-премьер.