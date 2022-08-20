Американский историк раскрыл истинную цель Вашингтона в конфликте на Украине

США поддерживают украинскую сторону и выстраивают коалицию западных стран, чтобы максимально ослабить Россию, подорвать её силы так, чтобы она не смогла вести переговоры и заниматься дипломатией. Об этом заявил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский. В интервью газете El Universal он отметил, что желание Белого дома лишить Москву возможности решить конфликт в Незалежной дипломатическим путём может накалить обстановку в мире до предела.

"На саммите [на авиабазе Рамштайн в Германии] НАТО, в том числе Европа, приняла официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию", — сказал историк.

По его словам, Америка всегда стремилась ослабить Россию, но Франция и Германия придерживались альтернативной, более дипломатической точки зрения. Однако на саммите в ФРГ страны изменили позицию и примкнули к США, чтобы их не обвинили в "предательстве" западных ценностей. В интервью Хомский признался, что его разочаровала такая готовность Европы молча подчиниться решениям Вашингтона. Также профессор обратил внимание на то, как американские СМИ пишут о конфликте на Украине. По его мнению, события освещаются несправедливо.

"Очень интересно следить за тем, что пишут в США. Там постоянно называют происходящее на Украине "неспровоцированным" конфликтом. Единственная ситуация, в которой нужно было бы использовать эту формулировку, предполагает понимание того, что происходящее на деле вполне спровоцировано. Вот почему надо повторять эту фразу. Россия ещё 30 лет назад дала понять, что вступление Украины в НАТО будет означать пересечение черты, на что ни один российский лидер не согласится. Ни Михаил Горбачёв, ни Борис Ельцин, ни Владимир Путин", — сказал Хомский, добавив, что некоторые высокопоставленные американские политики с 90-х предупреждают Вашингтон, что пытаться присоединить Украину к НАТО — это "безрассудство и провокация".