Шойгу назвал проявлением нацизма идею запретить россиянам въезд в ЕС

Идея некоторых европейских стран запретить россиянам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на пленарном заседании Международного антифашистского конгресса. Его проводит Минобороны России в рамках форума "Армия-2022".

"Сегодня мы наблюдаем ещё одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза", — сказал он.

Также Шойгу подчеркнул, что фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала всё чаще игнорируются и пересматриваются отдельными странами, в особенности странами Прибалтики. Он напомнил о маршах легионеров СС, которые уже стали традиционными в Эстонии и Латвии. Более того, в литовских городах открыто звучат нацистские лозунги и призывы, добавил глава оборонного ведомства.