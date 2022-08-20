Шойгу назвал проявлением нацизма идею запретить россиянам въезд в ЕС
Идея некоторых европейских стран запретить россиянам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на пленарном заседании Международного антифашистского конгресса. Его проводит Минобороны России в рамках форума "Армия-2022".
"Сегодня мы наблюдаем ещё одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза", — сказал он.
Также Шойгу подчеркнул, что фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала всё чаще игнорируются и пересматриваются отдельными странами, в особенности странами Прибалтики. Он напомнил о маршах легионеров СС, которые уже стали традиционными в Эстонии и Латвии. Более того, в литовских городах открыто звучат нацистские лозунги и призывы, добавил глава оборонного ведомства.
Как сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры уже с 1 сентября намерены в два раза сократить приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против таких мер, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек также счёл неправомерным подобный запрет.
ТАСС / Сергей Бобылев