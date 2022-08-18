Эстония перестала впускать россиян с выданными ею шенгенскими визами

С сегодняшнего дня власти Эстонии перестают впускать в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными консульствами этой страны. Ограничение вступило в силу в полночь.

Решение об этом было принято правительством республики 11 августа. Премьер Кая Каллас заявляла, что допуск в ЕС является не вопросом прав человека и свободы передвижения, а привилегией для тех, кого в сообществе готовы принять как гостя или делового партнёра.

У россиян, которые получили визы в других странах, возникли вопросы, смогут ли они попасть в Эстонию. Как отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, ставя под сомнение эффективность запрета, в Эстонию таким образом может въехать 131 тыс. человек, получивших визы в других странах Европы.