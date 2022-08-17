В Эстонии захотели запретить въезд россиянам с любыми "шенгенами"

У Эстонии есть законное право не пускать на свою территорию граждан России, которые получили шенгенские визы в третьих странах. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

"Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд россиянам", — сказал Рейнсалу в интервью порталу ERR.

Он отметил, что подобные меры применялись во время пандемии коронавируса. Законы ЕС позволяют блокировать въезд в ту или иную страну даже для граждан союза, напомнил он.