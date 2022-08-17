В Эстонии захотели запретить въезд россиянам с любыми "шенгенами"
В МИД Эстонии заявили о праве запретить россиянам въезд в страну с любыми "шенгенами"
У Эстонии есть законное право не пускать на свою территорию граждан России, которые получили шенгенские визы в третьих странах. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
"Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд россиянам", — сказал Рейнсалу в интервью порталу ERR.
Он отметил, что подобные меры применялись во время пандемии коронавируса. Законы ЕС позволяют блокировать въезд в ту или иную страну даже для граждан союза, напомнил он.
Ранее Лайф сообщал, что Эстония запретит въезд для россиян, которым выдала шенгенские визы. При этом сами визы останутся в силе.
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