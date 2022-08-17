Политолог предрёк Эстонии судьбу Грузии и Украины после выходки с памятником Т-34
Депутат Матвейчев: Эстония демонтировала памятник Т-34 в Нарве, чтобы угодить США
Эстонские власти приняли решение демонтировать памятник танку Т-34 в городе Нарве, так как хотели угодить Соединённым Штатам Америки. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.
"Я думаю, какие-то заявления от нашего МИД будут сделаны, но всерьёз помешать им делать то, что они творят, невозможно. Они выслуживаются перед американцами. Американцы их заставляют троллить Россию. Но главным троллем РФ были Украина и Грузия, и мы смотрим на судьбы этих стран, точно такая же судьба постигнет Эстонию и всех остальных", — сказал он.
Матвейчев подчеркнул, что недовольных демонтажем оказалось мало для организации митинга, власти Эстонии просто пренебрегли мнением людей. Специалист добавил, что членство в НАТО никак не поможет Прибалтийским государствам. По его словам, Британия и США не намерены использовать ядерное оружие для защиты республик Северной Европы.
Напомним, памятник Т-34 был установлен в 1970 году на месте, где летом 1944-го советские солдаты освободили Нарву. 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти согласились его перенести. 16 августа стало известно, что в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34. На время проведения работ в прилегающих районах ввели комендантский час, подразумевающий запрет на передвижение пешеходов и проезд любого транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. Более того, эстонские пограничники даже перекрыли мост между Ивангородом и Нарвой на границе с Россией. Движение было возобновлено только после переноса памятника в Эстонский военный музей в Виймси. За это время на границе скопились очереди. 17 августа стало известно, что Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34.
ТАСС / AP Photo / Sergei Stepanov