Эстонские власти приняли решение демонтировать памятник танку Т-34 в городе Нарве, так как хотели угодить Соединённым Штатам Америки. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.

"Я думаю, какие-то заявления от нашего МИД будут сделаны, но всерьёз помешать им делать то, что они творят, невозможно. Они выслуживаются перед американцами. Американцы их заставляют троллить Россию. Но главным троллем РФ были Украина и Грузия, и мы смотрим на судьбы этих стран, точно такая же судьба постигнет Эстонию и всех остальных", — сказал он.

Матвейчев подчеркнул, что недовольных демонтажем оказалось мало для организации митинга, власти Эстонии просто пренебрегли мнением людей. Специалист добавил, что членство в НАТО никак не поможет Прибалтийским государствам. По его словам, Британия и США не намерены использовать ядерное оружие для защиты республик Северной Европы.