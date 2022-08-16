Возможно, всё из-за танка: Эстония перекрыла движение по мосту на границе с Россией

Власти Эстонии закрыли мост между Ивангородом и Нарвой, сообщает портал Delfi. Пересечь русско-эстонскую границу нельзя приблизительно с семи утра.

Издание приводит рассказ путешественника Виктора, который сегодня планировал проехать в Нарву из Санкт-Петербурга через Ивангород, но на мосту мужчину ожидал неприятный сюрприз в виде скопления машин.

"Я стою с 9:20. Передо мной ровно шесть машин с эстонскими номерами и ещё шесть — с российскими. Говорят, что молодой человек ходил к границе ещё в семь утра, и уже тогда всё было закрыто", — пожаловался он.

Причины, по которым эстонская сторона перекрыла пограничный мост, неизвестны, однако местный портал Рostimees связывает это с работами по демонтажу танка-памятника Т-34, установленного в честь освобождения Нарвы советскими воинами от вермахта в 1944 году. Местные власти анонсировали, что его снимут с постамента и перенесут в Эстонский военный музей в Виймси. На время проведения работ в прилегающих районах ввели комендантский час, подразумевающий запрет на передвижение пешеходов и проезд любого транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. По всей видимости, так власти Эстонии пытаются не допустить беспорядков из-за сноса монумента.