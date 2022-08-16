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16 августа, 10:21

Возможно, всё из-за танка: Эстония перекрыла движение по мосту на границе с Россией

Delfi: Эстонские пограничники перекрыли мост между Ивангородом и Нарвой на границе с Россией

<p>Очередь перед пограничным пунктом. Фото © <a href="https://rus.delfi.ee/statja/120051792/peresekayushchie-granicu-narva-ivangorod-estoncy-zakryli-granicu-prosili-rossiyskih-kolleg-nikogo-ne-puskat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Delfi</a> </p>

Очередь перед пограничным пунктом. Фото © Delfi

Власти Эстонии закрыли мост между Ивангородом и Нарвой, сообщает портал Delfi. Пересечь русско-эстонскую границу нельзя приблизительно с семи утра.

Издание приводит рассказ путешественника Виктора, который сегодня планировал проехать в Нарву из Санкт-Петербурга через Ивангород, но на мосту мужчину ожидал неприятный сюрприз в виде скопления машин.

"Я стою с 9:20. Передо мной ровно шесть машин с эстонскими номерами и ещё шесть — с российскими. Говорят, что молодой человек ходил к границе ещё в семь утра, и уже тогда всё было закрыто", пожаловался он.

Причины, по которым эстонская сторона перекрыла пограничный мост, неизвестны, однако местный портал Рostimees связывает это с работами по демонтажу танка-памятника Т-34, установленного в честь освобождения Нарвы советскими воинами от вермахта в 1944 году. Местные власти анонсировали, что его снимут с постамента и перенесут в Эстонский военный музей в Виймси. На время проведения работ в прилегающих районах ввели комендантский час, подразумевающий запрет на передвижение пешеходов и проезд любого транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. По всей видимости, так власти Эстонии пытаются не допустить беспорядков из-за сноса монумента.

В Эстонии начались работы по переносу памятника танку Т-34 из Нарвы

В Эстонии начались работы по переносу памятника танку Т-34 из Нарвы

Напомним, памятник Т-34 был установлен в 1970 году на месте, где летом 1944 года советские солдаты форсировали реку Нарву, прорвали оборону немецких захватчиков и освободили Нарву. 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти Нарвы согласились его перенести. Также в стране планируют разобрать все памятники советским воинам, которые погибли во время Второй мировой войны, и перезахоронить их останки, находящиеся под монументами.

Алексей Берковиц

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