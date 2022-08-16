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16 августа, 10:16

Анна Щербакова 17 августа вылетит в Германию на операцию

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова 17 августа отправится в Германию, где ей будет сделана операция на колене. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"Аня действительно будет прооперирована, завтра она вылетает в Германию, отправляют её в клинику, специалисты которой уже много раз помогали российским фигуристам", — заявил Коган.

Он также заметил, что травма уже давно доставляла дискомфорт фигуристке, однако из-за Олимпиады в Пекине не было возможности её купировать.

"Всё будет хорошо": Анну Щербакову ждёт операция из-за старой травмы

"Всё будет хорошо": Анну Щербакову ждёт операция из-за старой травмы

Ранее Лайф сообщал, что фигуристка перенесёт операцию на колене. По словам спортсменки, речь идёт о травме, которая доставляла дискомфорт достаточно давно.

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ТАСС / Гердо Владимир

Шамиль Гаджиев

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