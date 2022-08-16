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16 августа, 07:54

В Эстонии начались работы по переносу памятника танку Т-34 из Нарвы

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Politsei

В Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34 и его перенос в местный военный музей по решению Правительства Эстонии. Об этом сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

"Утром к танку прибыло около 20 машин полиции и спецслужб. Людей, которые дежурили возле памятника, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти. Территорию вокруг памятника перекрыли, дорога к нему заблокирована", отмечается в тексте.

Сотни жителей Нарвы вышли на защиту памятника советскому танку Т-34

Сотни жителей Нарвы вышли на защиту памятника советскому танку Т-34

Напомним, памятник Т-34 был установлен в 1970 году на месте, где летом 1944 года советские солдаты форсировали реку Нарву, прорвали оборону немецких захватчиков и освободили Нарву. 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти Нарвы согласились его перенести. Также в стране планируют разобрать все памятники советским воинам, которые погибли во время Второй мировой войны, и перезахоронить их останки, находящиеся под монументами.

Татьяна Миссуми

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