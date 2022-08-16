Шойгу: Расширение НАТО повлечёт пересмотр подхода к обороне РФ

Включение в НАТО Швеции и Финляндии, а также размещение там ударных вооружений потребует пересмотра подходов к обороне России. Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.

"Официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории", — подчеркнул министр.

Шойгу отметил, что отдельные выводы уже закреплены в Морской доктрине, которую президент РФ Владимир Путин утвердил 31 июля, и работа в этом направлении будет продолжена.

Говоря о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, глава Минобороны РФ заявил, что российская спецоперация не стала поводом для расширения альянса, так как Хельсинки и Стокгольм сближались с блоком уже много лет.