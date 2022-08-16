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16 августа, 07:52

Шойгу: Расширение НАТО повлечёт пересмотр подхода к обороне РФ

Включение в НАТО Швеции и Финляндии, а также размещение там ударных вооружений потребует пересмотра подходов к обороне России. Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.

"Официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории", — подчеркнул министр.

Шойгу отметил, что отдельные выводы уже закреплены в Морской доктрине, которую президент РФ Владимир Путин утвердил 31 июля, и работа в этом направлении будет продолжена.

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Говоря о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, глава Минобороны РФ заявил, что российская спецоперация не стала поводом для расширения альянса, так как Хельсинки и Стокгольм сближались с блоком уже много лет.

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А ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия симметрично ответит на расширение инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии. По мнению политика, решение о вступлении Стокгольма и Хельсинки в альянс не укрепляет безопасность на Балтике, а, наоборот, серьёзно осложняет ситуацию с её обеспечением.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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