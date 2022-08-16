В Финляндии объяснили, у кого из россиян шансы получить визу теперь будут выше
Глава МИД Финляндии рассказал о механизме по сокращению выдачи виз россиянам
Финляндия намерена сократить количество виз, выдаваемых туристам из России. Теперь шансы получить документ будут выше у тех, кто хочет посетить республику по семейным обстоятельствам, учёбе или работе. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
"Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учёбе или работе", — сказал он в эфире телеканала Yle.
Напомним, 25 июля в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдавать визы гражданам России. Позже с подобной инициативой выступили в Латвии, Польше и Эстонии. Лайф писал, что 16 августа Правительство Финляндии обсудит вопрос закрытия въезда для россиян.
Shutterstock