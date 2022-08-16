В Финляндии объяснили, у кого из россиян шансы получить визу теперь будут выше

Финляндия намерена сократить количество виз, выдаваемых туристам из России. Теперь шансы получить документ будут выше у тех, кто хочет посетить республику по семейным обстоятельствам, учёбе или работе. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.