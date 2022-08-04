Эстония предложила запретить шенгенские визы для россиян

В Эстонии намерены включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу россиянам въездных виз в ЕС. С таким предложением выступил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, который находится с трёхдневным дипломатическим визитом на Украине.

"Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и всё большей изоляции России", — сказал политик в интервью, которое дал агентству Bloomberg по телефону из Киева.