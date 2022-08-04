Эстония предложила запретить шенгенские визы для россиян
Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил включить в санкции запрет на выдачу россиянам виз в ЕС
В Эстонии намерены включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу россиянам въездных виз в ЕС. С таким предложением выступил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, который находится с трёхдневным дипломатическим визитом на Украине.
"Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и всё большей изоляции России", — сказал политик в интервью, которое дал агентству Bloomberg по телефону из Киева.
Как напомнило издание, эстонское правительство во главе с премьер-министром Каей Каллас является активным сторонником жёстких антироссийских санкций и убеждённым сторонником военной помощи, "тратя треть бюджета на национальную оборону и помощь Киеву".
Ранее в парламенте Финляндии потребовали прекратить выдачу виз гражданам России. Однако в МИД РФ предостерегли Хельсинки от подобного шага, предупредив, что ограничение поездок россиян по политическим мотивам будет рассматриваться как шаг к ухудшению двусторонних отношений. Позже с инициативой прекращения выдачи туристических виз выступили и в Латвии, а в Грузии тысячи человек подписали петицию о введении виз для граждан РФ и Белоруссии.
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