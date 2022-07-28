Эстония ввела запрет на выдачу россиянам учебных виз и временного вида на жительство

Правительство Эстонии приняло решение запретить россиянам подавать документы на получение учебной визы и временного вида на жительство. Кроме того, теперь граждане РФ и Белоруссии не смогут трудоустроиться на территории государства по визе, которую им выдала другая страна ЕС. Они могут официально получить работу только при наличии действующей визы, ранее выданной самой Эстонией.

"Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию", — прокомментировал принятые правительством решения министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

Он подчеркнул, что сохранение антироссийских санкций необходимо для "неустанного давления на РФ". Министр уверен, что подобные действия могут положительно сказаться на безопасности Эстонии.