"Слезли ногти": Российские моряки оказались в западне без еды, воды и лекарств

Российский экипаж танкера "Инда" просит о помощи: из-за поломки двигателя судно уже две недели стоит на якоре в водах индийского штата Гуджарат. Моряки страдают от нехватки продуктов, питьевой воды и лекарств, а компания-судовладелец никакой помощи не оказывает. Об этом РИА "Новости" рассказала супруга одного из моряков Юлия Хайрулаева.

"Уже последние недели три, даже больше, муж писал, что они на судне плохо едят, что слезли ногти, проблема со спиной, лекарства закончились… То есть до этого он как-то держался, старался меня не расстраивать, но в последний месяц он уже начал писать — и не только мой, все начали писать, особенно в последние недели: "Девочки, начните действовать", "Помогите нам чем-нибудь", — призналась Юлия.

Женщины приняли решение объединить силы и помочь мужьям, которые находятся в рейсе с декабря прошлого года. Они пишут обращения в российские профильные инстанции, в том числе в Посольство России в Индии. Но, по словам Хайрулаевой, проблемы с двигателем танкера начались давно: экипаж пытался чинить его сам, так как астраханская компания "Трансморфлот" — владелец судна — отвечала на запросы экипажа о необходимом ремонте и запасных частях лишь обещаниями.

Муж Юлии, матрос Артём Хайрулаев, прибыл на танкер 7 декабря 2021 года и подписал контракт на пять месяцев. Он рассчитывал в мае вернуться к семье, чтобы увидеть, как появится на свет его дочь, но всё произошло иначе.

В Генеральном консульстве РФ в Мумбаи заявили, что о проблеме знают.

"Генеральное консульство России в Мумбаи в курсе ситуации с судном "Инда". Информацию получили от жён членов экипажа. Обратились к ООО "Трансморфлот" с просьбой связать нас с капитаном судна и дать сведения об индийской компании-контрагенте. По получении этих данных сможем работать уже более предметно", — говорится в сообщении диппредставительства.

Танкер прибыл к берегам Индии 4 июля, а к 14 июля добрался до вод Гуджарата, где остаётся по сей день. В феврале-марте 2022 года "Инда" не смогла войти в порт Малайзии, так как груз нефти с Ближнего Востока подпадал под международные санкции против Ирана.