"Мисс Украина" потребовала забанить на международном конкурсе красоты участницу из РФ
"Мисс Украина – 2021" Анна Неплях и оргкомитет украинского конкурса красоты потребовали от организаторов "Мисс Вселенная" запретить участвовать россиянке Анне Линниковой в международном шоу.
"Россия должна быть забанена во всём цивилизованном мире. Это должно быть уроком как для этих "невинных" людей, так и для их правительства", — написала украинская красавица в соцсетях.
При этом многие пользователи не разделили точку зрения Неплях. Они отметили, что все девушки должны иметь возможность принять участие в конкурсе, несмотря на политическую ситуацию и отношения между странами.
Напомним, 26 июля стало известно, что в конкурсе "Мисс Россия — 2022" победила 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга. Её имя назвала "Мисс Россия – 2019" Алина Санько на торжественной церемонии в ходе трансляции финала конкурса. Позже "Мисс Россия" провела пресс-конференцию, где рассказала Лайфу, как относится к хейтерам в соцсетях.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Анна Неплях