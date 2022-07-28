"Мисс Украина" потребовала забанить на международном конкурсе красоты участницу из РФ

"Мисс Украина – 2021" Анна Неплях и оргкомитет украинского конкурса красоты потребовали от организаторов "Мисс Вселенная" запретить участвовать россиянке Анне Линниковой в международном шоу.

"Россия должна быть забанена во всём цивилизованном мире. Это должно быть уроком как для этих "невинных" людей, так и для их правительства", — написала украинская красавица в соцсетях.