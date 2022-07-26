В конкурсе "Мисс Россия – 2022" победила 22-летняя модель из Оренбурга

В конкурсе "Мисс Россия – 2022" победила 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга. Имя победительницы озвучила сегодня "мисс Россия – 2019" Алина Санько на торжественной церемонии в ходе трансляции финала конкурса.

"Победительницей и новой обладательницей короны стала Анна Линникова из Оренбурга, звание первая "вице-мисс" присвоили Анне Будаевой, представлявшей Республику Чувашия, второй "вице-мисс" стала Дарья Немаева из Хабаровского края", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале конкурса.

Анна Линникова — студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. Девушка осваивает PR, любит шить и изучает французский язык. А ещё мечтает объехать весь мир и с 16 лет исполняет эту мечту, работая моделью и путешествуя по контрактам по всему миру. Титул "Мисс Россия" даёт возможность говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально значимым вещам, считает победительница.

Первой "вице-мисс Россия – 2022" стала Анна Будаева из Чувашии, а Дарья Немаева из Хабаровского края, вторая "вице-мисс Россия – 2022", получила корону. Всего в финал прошло 25 участниц в возрасте от 18 до 23 лет из разных городов России, в том числе из Чебоксар, Ялты, Энгельса, Еманжелинска, Иванова, Оренбурга, Твери, Тольятти, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Москвы, Нижнекамска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Казани и Пензы.

Во время конкурса девушки отвечали на индивидуальные вопросы по философии, литературе, экологии, а также дефилировали в купальниках и подготовили краткий рассказ о себе.

Ежегодный национальный конкурс "Мисс Россия" — крупнейший проект страны в области красоты, который проходит при поддержке Минкультуры РФ. Отборочные туры конкурса проводятся в 85 субъектах РФ, в кастингах принимают участие более 75 тысяч девушек.