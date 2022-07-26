Лиз Трасс заявила о неготовности к прямому вмешательству в конфликт на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, призналась в неготовности к тому, чтобы её страна открыто вмешалась в конфликт на Украине. Политик не считает, что ВМС королевства следует отправить в Чёрное море для сопровождения судов с зерном.

"Я не готова к тому, чтобы Соединённое Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт", — сказала Трасс в ходе теледебатов в ответ на вопрос о готовности отправить корабли к берегам Украины.

По мнению Трасс, Лондон уже "сделал очень много". Например, первым в Европе отправил Украине оружие, ввёл санкции против России.

"Мы оказываем помощь в области морского страхования, чтобы вывезти зерно из Одессы после достижения соглашения. Но Украина не является страной НАТО, и я считаю, что было бы неправильно напрямую задействовать наши силы или ресурсы", — сказала Трасс.

Второй претендент на пост премьера Британии — экс-глава Минфина Риши Сунак — ушёл от ответа на тот же вопрос. Он лишь сказал, что Лондон продолжит активно поддерживать Киев "независимо от того, кто станет премьер-министром".