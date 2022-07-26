"Бог даст, мы её не увидим": Байден заявил, что угрозы рецессии в США нет
Байден не увидел угрозы рецессии экономике США
Американской экономике не грозит рецессия. Об этом заявил президент США Джо Байден. Так он ответил на вопрос, стоит ли жителям Штатов беспокоиться по поводу сложностей в экономике страны.
"На мой взгляд, рецессия нам не грозит. Уровень безработицы остаётся самым низким за всю историю, он составляет 3,6%", — отметил Байден.
Он выразил надежду на то, что страна сможет перейти "от этого быстрого роста к стабильному" и увидит "небольшое сокращение" экономического спада.
"Бог даст, мы не увидим рецессию, я считаю", — заключил Байден.
Как ранее писал Лайф, агентство Associated Press пришло к выводу, что на фоне роста цен работающие американцы стали обращаться за "милостыней". Обескураженные инфляцией, трудящиеся жители Штатов обращаются за бесплатной едой, чтобы прокормить свои семьи, сообщает издание.
Flickr / The White House