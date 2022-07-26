"Бог даст, мы её не увидим": Байден заявил, что угрозы рецессии в США нет

Американской экономике не грозит рецессия. Об этом заявил президент США Джо Байден. Так он ответил на вопрос, стоит ли жителям Штатов беспокоиться по поводу сложностей в экономике страны.

"На мой взгляд, рецессия нам не грозит. Уровень безработицы остаётся самым низким за всю историю, он составляет 3,6%", — отметил Байден.

Он выразил надежду на то, что страна сможет перейти "от этого быстрого роста к стабильному" и увидит "небольшое сокращение" экономического спада.

"Бог даст, мы не увидим рецессию, я считаю", — заключил Байден.