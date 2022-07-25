Полиция Анапы заинтересовалась видео с временным тату за 20 тысяч рублей

Полицейские Анапы организовали проверку после публикации туристки в соцсетях, где она рассказала, что за временное тату в уличной палатке с пенсионера и его внучки потребовали 20 тысяч рублей.

В Анапе с туристов за временное тату потребовали 20 000 рублей. Видео © Telegram / Ura.ru

Турист решил сделать девочке подарок и оплатить временную татуировку. Изначально была указана цена "от 100 рублей", но хитроумная татуировщица не объяснила, что 100 рублей — стоимость одного квадратного сантиметра. Когда была названа итоговая цена — 20 000 рублей, за пенсионера заступились прохожие. На улице разгорелся конфликт, к точке подъехал хозяин тату-салона.

"Отделом МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — приводит РИА "Новости" комментарий городского отдела МВД по Анапе.

А в управлении Федеральной антимонопольной службы края сообщили, что жалоб от заявителей по подобным инцидентам не поступало.