Болеющий ковидом Байден рассказал о своём состоянии
Байден заявил, что чувствует себя отлично
Президент США Джо Байден, заразившийся ранее коронавирусной инфекцией, заверил, что уже чувствует себя отлично. По словам политика, он надеется вернуться к работе в очном режиме уже к концу этой недели.
"Надеюсь вернуться на работу в очном режиме к концу текущей недели", — сказал американский лидер.
Он уточнил, что в целом чувствует себя хорошо, хоть голос ещё и хриплый. По мнению Байдена, он "находится на пути к полному выздоровлению".
Как сообщал Лайф, о том, что Байден получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, стало известно 21 июля. Белый дом сообщал, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он продолжает работать удалённо. Позже его представители также сообщили, что Байден чувствует себя отлично, а вероятность тяжёлого течения болезни достаточно мала.
Flickr / whitehouse