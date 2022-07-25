Болеющий ковидом Байден рассказал о своём состоянии

Президент США Джо Байден, заразившийся ранее коронавирусной инфекцией, заверил, что уже чувствует себя отлично. По словам политика, он надеется вернуться к работе в очном режиме уже к концу этой недели.

"Надеюсь вернуться на работу в очном режиме к концу текущей недели", — сказал американский лидер.

Он уточнил, что в целом чувствует себя хорошо, хоть голос ещё и хриплый. По мнению Байдена, он "находится на пути к полному выздоровлению".