Джонсон признался, что не хочет уходить из политики

Намерение вернуться на пост лидера Консервативной партии подтвердил подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил об этом своим коллегам по парламенту, сообщает газета The Daily Telegraph.

Обедая с соратниками в загородной резиденции Чекерс, премьер сказал им, что "хочет участвовать в борьбе на следующих всеобщих выборах в качестве лидера Консервативной партии". Об этом изданию рассказал член Палаты лордов британского парламента Джон Крудесс. По его словам, политик, подавший в отставку 7 июля, "надеется, что у него будет возможность остаться" на этой должности. Для этого необходимо набрать достаточное количество голосов рядовых членов партии. Сам Крудесс является организатором общественной кампании в поддержку Джонсона.

Как ранее писал Лайф, газета Times уже сообщала, что Джонсон надеется вернуться на пост премьера Великобритании. Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой, передавало издание слова источника в канцелярии политика.