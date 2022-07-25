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25 июля, 19:36

Джонсон признался, что не хочет уходить из политики

Telegraph: Джонсон подтвердил желание вновь возглавить Консервативную партию

<p>Борис Джонсон. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/53797600@N04/6996023785/in/photolist-bEds8K-2iUMAjc-2iUMAgb-2ggjUUZ-2jnDvyp-2mabMS9-2jhX51s-2nqwQcq-2ghoHge-2go73Mm-VDLz4o-2nnkV5j-2mLCZQj-KgtJoC-2hAowQE-2m5A1Gh-DecJ3u-21h6qcy-21h6q97-21h6q59-bEdt1i-5hEzYY-21jaTnm-cWSEDh-2m8Y8ym-53EoBv-briH8m-KJ2LeN-28ruvNn-2hbK3LM-2kWcodV-2nwKgst-d9yQcC-2naJyiW-cWSEFY-2jnHxEE-2ipxVEb-24gNsHz-amRwAB-bEdAD6-SoBzb2-2iC5B5G-cHQ2mW-wkWuoK-aF36D1-GGQwGE-8g5odB-51tt23-2gFTE5e-2naM96J" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BackBoris2012 Campaign Team</a></p>

Борис Джонсон. Фото © Flickr / BackBoris2012 Campaign Team

Намерение вернуться на пост лидера Консервативной партии подтвердил подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил об этом своим коллегам по парламенту, сообщает газета The Daily Telegraph.

Обедая с соратниками в загородной резиденции Чекерс, премьер сказал им, что "хочет участвовать в борьбе на следующих всеобщих выборах в качестве лидера Консервативной партии". Об этом изданию рассказал член Палаты лордов британского парламента Джон Крудесс. По его словам, политик, подавший в отставку 7 июля, "надеется, что у него будет возможность остаться" на этой должности. Для этого необходимо набрать достаточное количество голосов рядовых членов партии. Сам Крудесс является организатором общественной кампании в поддержку Джонсона.

Политолог предсказал Джонсону уход из большой политики

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Как ранее писал Лайф, газета Times уже сообщала, что Джонсон надеется вернуться на пост премьера Великобритании. Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой, передавало издание слова источника в канцелярии политика.

Напомним, имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября. Согласно последним результатам голосования, в борьбе за пост премьера Британии осталось два кандидата. По итогам пятого раунда внутрипартийного голосования меньше всего поддержки со стороны коллег получила замминистра торговли Пенни Мордонт.

Арина Родионова

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