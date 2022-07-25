Захарова: ЕС должен отвечать за преступления украинских военных вместе с ними

Евросоюз не прекращает вкладывать деньги в продолжение боевых действий на Украине, но любые попытки добиться там "победы на поле боя" — это прямая дорога в пропасть, причём как для Киева, так и для Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В её комментарии на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что решение Евросоюза выделить на вооружение Украины дополнительные 500 млн евро свидетельствует о "тотальной неготовности" содействовать политическому урегулированию.

"Поставками украинцам вооружения и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России оливковую ветвь мира. Любые попытки добиться победы на поле боя — прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя", — заявила Захарова.

Она считает, что спонсоры поставок оружия Киеву должны также отвечать и за преступления, которые совершают украинские военные. Дипломат напомнила, что из Европейского фонда мира на вооружение Украины уже потрачено 2,5 млрд евро, что составляет почти половину бюджета до 2027 года.

"Так что за совершаемые украинскими вооружёнными силами и националистическими батальонами военные преступления, убийства мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, включая мосты, спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим", — подчеркнула Захарова.