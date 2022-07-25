Молния ударила в двух человек на юго-востоке Москвы

Во время сильного ливня в Москве в двух человек ударила молния. Инцидент произошёл на юго-востоке столицы, в районе Кузьминки, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, мужчина получил удар электричеством неподалёку от Шибаевского пруда в парке "Кузьминки – Люблино". Пострадавшего в бессознательном состоянии увезли в больницу. Во втором случае молния попала в женщину, которая стояла под деревом на улице Заречье. У неё покраснела грудь и онемели ноги, ей тоже была оказана помощь медиков.