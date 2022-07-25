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25 июля, 19:03

Молния ударила в двух человек на юго-востоке Москвы

Во время сильного ливня в Москве в двух человек ударила молния. Инцидент произошёл на юго-востоке столицы, в районе Кузьминки, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, мужчина получил удар электричеством неподалёку от Шибаевского пруда в парке "Кузьминки – Люблино". Пострадавшего в бессознательном состоянии увезли в больницу. Во втором случае молния попала в женщину, которая стояла под деревом на улице Заречье. У неё покраснела грудь и онемели ноги, ей тоже была оказана помощь медиков.

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Как сообщал Лайф, в понедельник вечером мощный ливень с грозой накрыл Москву. Кадрами последствий непогоды жители столицы делились в соцсетях. Некоторые улицы ненадолго оказались сильно затоплены.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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