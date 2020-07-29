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На Москву идёт ураган. Что делать при ударах молнии и у кого появляются суперспособности

В МЧС объявили в центральных регионах России повышенный уровень опасности из-за ухудшения погоды. Снова ждём ливня с градом и сильной грозой.

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Фото © Shutterstock

Это лето в России отличается огромной частотой гроз, которые не только вызывают лесные пожары и выводят из строя электросети — от ударов молнии в мире погибает, по разным оценкам, до 24 000 человек. Начиная с 29 июля и почти все выходные центр России, по словам синоптиков, ждёт ещё один такой удар. МЧС уже предупредило рестораторов о закрытии на время веранд, чтоб их не разнесло. Но бояться стоит не только урагана, но и вспышек молний в небе. Что делать во время стихии, чтобы не погибнуть, — подготовили для вас подробную инфографику.

В Москве молния ударила в двух мужчин. Спасателям пришлось запускать их сердца

Сейчас оба жителя столицы уже в сознании.

Инфографика

Есть, правда, и случаи, когда после удара молнии люди выживали. По словам экспертов, здесь многое зависит от силы разряда, первой помощи и даже удачи. Совсем недавно, например, 16-летнего вратаря подмосковного футбольного клуба ударила молния прямо во время тренировки. После разряда на помощь ему подоспел тренер и смог завести спортсмену сердце до приезда медиков.

Пережившего удар молнии 16-летнего вратаря выписали из больницы

Юный спортсмен чувствует себя хорошо.

Нередки случаи признаний людей, что после удара молнии к ним приходила гениальность или открывались тайные сверхспособности.

Тони Чикория, врач

После удара молнии хирург-ортопед обнаружил в себе непреодолимую тягу слушать музыку, а потом и играть сам. Сейчас он пишет музыкальные произведения

Джейсон Паджетт, продавец диванов

Продавца мебельного магазина Джейсона Паджетта мало что интересовало в жизни, кроме тусовок. После удара молнии он открыл в себе математические способности и теперь является единственным человеком в мире, кто умеет рисовать от руки фракталы

Геннадий Гончаров, психотерапевт

Свой первый удар молнии он получил в девятилетнем возрасте. После этого, по словам москвича, у него открылись скрытые суперспособности. Он может видеть излучение, исходящее от человека, в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, слышит ультразвуки и даже может внушать мысли на расстоянии. После того как в 50 метрах от него уже позже прошла шаровая молния, его способности только усилились. И теперь, как он считает, его дар нужно использовать на помощь людям

Правда, взаимосвязь между ударом молнии и открытием гениальных способностей ни в одном из этих случаев научно не подтверждена. Поэтому берегите себя и не подвергайте риску во время грозы.

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