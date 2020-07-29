На Москву идёт ураган. Что делать при ударах молнии и у кого появляются суперспособности

Это лето в России отличается огромной частотой гроз, которые не только вызывают лесные пожары и выводят из строя электросети — от ударов молнии в мире погибает, по разным оценкам, до 24 000 человек. Начиная с 29 июля и почти все выходные центр России, по словам синоптиков, ждёт ещё один такой удар. МЧС уже предупредило рестораторов о закрытии на время веранд, чтоб их не разнесло. Но бояться стоит не только урагана, но и вспышек молний в небе. Что делать во время стихии, чтобы не погибнуть, — подготовили для вас подробную инфографику.
В Москве молния ударила в двух мужчин. Спасателям пришлось запускать их сердцаСейчас оба жителя столицы уже в сознании.
Инфографика
Есть, правда, и случаи, когда после удара молнии люди выживали. По словам экспертов, здесь многое зависит от силы разряда, первой помощи и даже удачи. Совсем недавно, например, 16-летнего вратаря подмосковного футбольного клуба ударила молния прямо во время тренировки. После разряда на помощь ему подоспел тренер и смог завести спортсмену сердце до приезда медиков.
Пережившего удар молнии 16-летнего вратаря выписали из больницыЮный спортсмен чувствует себя хорошо.
Нередки случаи признаний людей, что после удара молнии к ним приходила гениальность или открывались тайные сверхспособности.
Тони Чикория, врач
После удара молнии хирург-ортопед обнаружил в себе непреодолимую тягу слушать музыку, а потом и играть сам. Сейчас он пишет музыкальные произведения
Джейсон Паджетт, продавец диванов
Продавца мебельного магазина Джейсона Паджетта мало что интересовало в жизни, кроме тусовок. После удара молнии он открыл в себе математические способности и теперь является единственным человеком в мире, кто умеет рисовать от руки фракталы
Геннадий Гончаров, психотерапевт
Свой первый удар молнии он получил в девятилетнем возрасте. После этого, по словам москвича, у него открылись скрытые суперспособности. Он может видеть излучение, исходящее от человека, в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, слышит ультразвуки и даже может внушать мысли на расстоянии. После того как в 50 метрах от него уже позже прошла шаровая молния, его способности только усилились. И теперь, как он считает, его дар нужно использовать на помощь людям
Правда, взаимосвязь между ударом молнии и открытием гениальных способностей ни в одном из этих случаев научно не подтверждена. Поэтому берегите себя и не подвергайте риску во время грозы.