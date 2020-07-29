На Москву идёт ураган. Что делать при ударах молнии и у кого появляются суперспособности

Это лето в России отличается огромной частотой гроз, которые не только вызывают лесные пожары и выводят из строя электросети — от ударов молнии в мире погибает, по разным оценкам, до 24 000 человек. Начиная с 29 июля и почти все выходные центр России, по словам синоптиков, ждёт ещё один такой удар. МЧС уже предупредило рестораторов о закрытии на время веранд, чтоб их не разнесло. Но бояться стоит не только урагана, но и вспышек молний в небе. Что делать во время стихии, чтобы не погибнуть, — подготовили для вас подробную инфографику.