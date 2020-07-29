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В Москве девушку сняли с карниза 20-го этажа. Спасение попало на видео

Жительницу столицы уговаривали почти час. Её передали психологам.

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Видео © LIFE

Экстренные службы смогли спасти молодую девушку, которая стояла на карнизе 20-го этажа ЖК "Фили Град" в Москве. Её на протяжении часа уговаривали залезть обратно в окно.

После тяжёлого разговора девушка прислушалась к словам специалистов. Её осмотрели врачи скорой и передали психологам. Причины такого поступка девушки неизвестны.

Охранник-инвалид с напарником спасли выпавшего из окна в Москве мальчика

Ребёнка госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломами конечностей.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа и остался жив. Ребёнок с многочисленными травмами был помещён в реанимацию.

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