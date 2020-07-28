Охранник-инвалид с напарником спасли выпавшего из окна в Москве мальчика

В Москве двое охранников жилого комплекса, один из которых инвалид — у него нет кисти руки, спасли жизнь семилетнему мальчику, который выпал из окна седьмого этажа. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Героями оказались отец и сын, которые вместе работают. 27 июля они обходили придомовую территорию и увидели, что в районе седьмого этажа, держась за провод спутниковой антенны, висит ребёнок. Один из мужчин быстро вынес из бытовки матрас, и охранники расстелили его под окнами.
— Мы кричали мальчику: "Малец, ты держись!" Кто-то из жильцов, наблюдавших за происходящим, звонил в скорую. Мальчик плакал и кричал, что больше не может и сейчас прыгнет. Через несколько минут он оттолкнулся ногами от стены дома и разжал руки. Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребёнок попал на матрас. Но он упал на край и с него отлетел в кусты, — рассказал один из охранников.
Героем себя не считает. 10-летний мальчик спас маму из тонущего автомобиля под КрасноярскомЖенщине и ребёнку пришлось пройти четыре километра до деревни, чтобы попросить о помощи.
Постеленный матрас заметно смягчил падение мальчика. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломами конечностей, он находится в реанимации. По данным издания, пострадавший — сын дипломатического работника. Трагедия произошла, когда ребёнок был один дома. Жильцы дома восхищены поступком охранников и считают, что их необходимо наградить.
— Они настоящие герои, — отметила жительница ЖК.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про 15-летнего подростка из Омска, который спас тонущих девушек ценой своей жизни. Школьник вытолкнул утопающих на берег, но сам уже не смог выбраться из воды. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.