Охранник-инвалид с напарником спасли выпавшего из окна в Москве мальчика

В Москве двое охранников жилого комплекса, один из которых инвалид — у него нет кисти руки, спасли жизнь семилетнему мальчику, который выпал из окна седьмого этажа. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Героями оказались отец и сын, которые вместе работают. 27 июля они обходили придомовую территорию и увидели, что в районе седьмого этажа, держась за провод спутниковой антенны, висит ребёнок. Один из мужчин быстро вынес из бытовки матрас, и охранники расстелили его под окнами.

— Мы кричали мальчику: "Малец, ты держись!" Кто-то из жильцов, наблюдавших за происходящим, звонил в скорую. Мальчик плакал и кричал, что больше не может и сейчас прыгнет. Через несколько минут он оттолкнулся ногами от стены дома и разжал руки. Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребёнок попал на матрас. Но он упал на край и с него отлетел в кусты, — рассказал один из охранников.

Постеленный матрас заметно смягчил падение мальчика. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломами конечностей, он находится в реанимации. По данным издания, пострадавший — сын дипломатического работника. Трагедия произошла, когда ребёнок был один дома. Жильцы дома восхищены поступком охранников и считают, что их необходимо наградить.

— Они настоящие герои, — отметила жительница ЖК.