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Омский подросток спас тонущих девушек ценой своей жизни

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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Фото © ТАСС / Владимир Саяпин

В рабочем посёлке Черлак Омской области 15-летний подросток спас двух девушек, которые начали тонуть, но сам не выжил. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

Сообщается, что вечером 14 июля мальчик купался в реке Иртыш вместе с друзьями, когда увидел, что две 17-летние девушки начали тонуть, попав в донную яму. Подросток бросился на помощь и вытолкнул утопающих на берег, но сам уже не смог выбраться из воды.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Правоохранители установят все обстоятельства и причины произошедшего и дадут правовую оценку действиям сотрудников администрации и служб профилактики.

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