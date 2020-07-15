Омский подросток спас тонущих девушек ценой своей жизни

В рабочем посёлке Черлак Омской области 15-летний подросток спас двух девушек, которые начали тонуть, но сам не выжил. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

Сообщается, что вечером 14 июля мальчик купался в реке Иртыш вместе с друзьями, когда увидел, что две 17-летние девушки начали тонуть, попав в донную яму. Подросток бросился на помощь и вытолкнул утопающих на берег, но сам уже не смог выбраться из воды.