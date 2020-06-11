Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Пермском крае подросток спас из воды девушку, но сам выплыть не смог

Помимо него не справился с течением его ровесник.

291
Post cover

Фото © СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае проводится проверка по факту гибели двух 15-летних подростков, которые купались на реке Кордон в посёлке Коса, но не справились с течением и утонули. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Постепенно течением детей унесло на глубину, и они начали тонуть. Выбравшиеся на берег оказывали помощь тем, кто в воде, протягивая длинные ветки, найденные на берегу. В результате двое детей утонули. Один из них принял меры к спасению утопающей девушки, но сам спастись не смог, — говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, добровольцам позже удалось обнаружить тело одного из подростков без признаков жизни, поиски второго продолжаются. В операции принимают участие 25 человек и девять единиц техники.

Ранее Лайф сообщал, что известный американский рестлер утонул, пытаясь спасти сына.

Выбор редакции

Loading...