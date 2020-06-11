В Пермском крае подросток спас из воды девушку, но сам выплыть не смог

В Пермском крае проводится проверка по факту гибели двух 15-летних подростков, которые купались на реке Кордон в посёлке Коса, но не справились с течением и утонули. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— Постепенно течением детей унесло на глубину, и они начали тонуть. Выбравшиеся на берег оказывали помощь тем, кто в воде, протягивая длинные ветки, найденные на берегу. В результате двое детей утонули. Один из них принял меры к спасению утопающей девушки, но сам спастись не смог, — говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, добровольцам позже удалось обнаружить тело одного из подростков без признаков жизни, поиски второго продолжаются. В операции принимают участие 25 человек и девять единиц техники.