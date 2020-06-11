Главный нарколог Минздрава рассказал о сроках лечения Ефремова от алкоголизма

Специалистам потребуется около месяца на лечение предполагаемой алкогольной зависимости актёра Михаила Ефремова, после чего начнётся реабилитация. Однако сколько она может продлиться — это очень индивидуальный вопрос. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

— Лечение по медицинской программе займёт около месяца, а дальше реабилитация, она может длиться всю жизнь, прогнозировать это трудно, — приводит его слова агентство.

Врач отмечает, что на некоторых пациентов с подобными проблемами произошедшие "катастрофические события" могут оказывать отрезвляющее воздействие. По его словам, он знаком с несколькими людьми, которые в конечном итоге пришли к "абсолютной трезвости" после случившегося с ними.

Брюн подчёркивает, что точный диагноз Ефремову без обследования поставить нельзя, однако по ряду внешних признаков об этом можно предположить. Он также указал, что на подобные трагические случаи должно реагировать и общество, а часть вины за случившееся с актёром лежит в том числе на его близких, которые не забили тревогу.

— Семья ни разу не побеспокоилась о том, чтобы его остановить или обратиться за помощью к нам. Его коллеги прекрасно знали, что с ним происходило на протяжении многих лет. Я думаю, что все эти люди ответственны за трагедию, — сказал он.

По его словам, алкоголизм не редкость среди артистов и Ефремов не первый, кому пришлось пройти "такой тяжёлый трагический путь". Это случалось с Владиславом Галкиным, Владимиром Высоцким, Сергеем Есениным и многими другими.