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СМИ: Ефремов не станет обжаловать решение суда о домашнем аресте

Актёр согласен с избранной в его отношении мерой пресечения.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, не планирует обжаловать решение суда о домашнем аресте. Об этом со ссылкой на близкий к следственным органам источник сообщает ТАСС.

Актёр согласен с этой мерой пресечения, — уточнил собеседник агентства.

Под домашним арестом Ефремов будет находиться до 9 августа. За строгостью выполнения требований проследит прокуратура.

ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. В машине он находился один. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В суде артист заявил, что произошедшее — чудовищно и ужасно.

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