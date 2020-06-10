СМИ: Ефремов не станет обжаловать решение суда о домашнем аресте

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, не планирует обжаловать решение суда о домашнем аресте. Об этом со ссылкой на близкий к следственным органам источник сообщает ТАСС .

ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. В машине он находился один. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В суде артист заявил, что произошедшее — чудовищно и ужасно.