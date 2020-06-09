Надел маску и поехал в паб. В "тур" по Москве перед ДТП Ефремов отправился после девяти вечера — видео

В роковой вечер 8 июня Михаил Ефремов находился в своей квартире до 21 часа. Незадолго до совершения ДТП, в котором погиб водитель фургона, актёр посетил алкомаркет и любимый паб.

ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Актёр официально задержан на 48 часов, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. В суде артист заявил, что произошедшее — чудовищно и ужасно.