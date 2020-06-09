Первые слова Ефремова в суде: Это, конечно, чудовищно

Актёр Михаил Ефремов после смертельного ДТП впервые в суде прокомментировал произошедшую трагедию. Сейчас рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. СМИ сообщали, что в крови Ефремова нашли наркотики. Следствие просит отправить актёра под домашний арест.