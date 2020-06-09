Ефремов в том самом баре рассказал всё, что думает о режиме самоизоляции

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Российский актёр театра и кино Михаил Ефремов за барной стойкой паба Ulysses Pub, куда он накануне заглянул перед тем, как попасть в страшное ДТП, ранее высказал всё, что думает о режиме самоизоляции. Соответствующие архивные кадры от 20 апреля были опубликованы в соцсетях.

На видео актёр декламирует поэму о пропускном режиме в Москве. За основу Ефремов взял известное английское народное детское стихотворение-сказку "Дом, который построил Джек".

— Вот люди, которых построил мэр. // Построил не в ряд, не в большую колонну // (Пойди их построй, двадцать пять миллионов), // Построил их мэр не по весу и росту, // В большую таблицу понятно и просто // Записаны все, кто в столице живёт, // И каждый имеет теперь QR-код, // Все люди, которых построил мэр, — начинается стихотворение.

Напомним, ДТП в центре Москвы произошло накануне поздно вечером. Михаил Ефремов был пьян, в полиции подтвердили эту информацию. Пострадавший водитель фургона скончался в больнице. Лайф показывал, что осталось от машины, в которую въехал джип актёра.