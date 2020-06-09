Актёра Михаила Ефремова увезли на допрос — видео

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В Москве актёра Михаила Ефремова, который накануне вечером стал виновником смертельного ДТП, увезли на допрос из двора собственного дома. Артист вышел из подъезда в кепке, маске и капюшоне в сопровождении полиции и сел в служебный автомобиль.
Ранее сообщалось, что допрос актёра отложили "по техническим причинам".
Ранее к Ефремову четыре раза приезжала скорая помощь, в последний раз в квартиру актёра поднялся также эксперт-криминалист.
Напомним, авария в центре Москвы произошла вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян, позже эту информацию подтвердили в МВД. Пострадавший водитель фургона скончался в больнице. Актёру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сам артист сразу после случившегося заявил другу, что готов понести наказание. Расследование дела взяла на контроль прокуратура.
Родственники погибшего хотят, чтобы Ефремова наказали по закону, без предвзятости.