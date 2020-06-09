Актёра Михаила Ефремова увезли на допрос — видео

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В Москве актёра Михаила Ефремова, который накануне вечером стал виновником смертельного ДТП, увезли на допрос из двора собственного дома. Артист вышел из подъезда в кепке, маске и капюшоне в сопровождении полиции и сел в служебный автомобиль.

Ранее сообщалось, что допрос актёра отложили "по техническим причинам".

Ранее к Ефремову четыре раза приезжала скорая помощь, в последний раз в квартиру актёра поднялся также эксперт-криминалист.

Напомним, авария в центре Москвы произошла вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян, позже эту информацию подтвердили в МВД. Пострадавший водитель фургона скончался в больнице. Актёру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сам артист сразу после случившегося заявил другу, что готов понести наказание. Расследование дела взяла на контроль прокуратура.