Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым: Хотим наказания по закону, без предвзятости

Представители актёра Михаила Ефремова, который вечером 8 июня стал виновником пьяной аварии на Смоленской площади в Москве, не связывались с семьёй погибшего мужчины Сергея Захарова. Об этом Лайфу рассказали его родные. Кроме того, на связь с ними не выходили даже адвокаты заслуженного артиста.

— Кроме журналистов, никто (не связывался с семьёй. — Прим. Лайфа), — заявил сын погибшего Виталий Захаров.

Он добавил, что вся его семья намерена добиваться справедливости и рассчитывает, что Ефремов не сможет избежать наказания, тем более что Захаровы требуют не больше того, что для артиста-нарушителя предусмотрено законом.

— Хотим, чтобы без предвзятости. Чтобы независимо от регалий меньше было таких случаев в нашей стране, — рассуждает племянник погибшего Андрей. — Чтобы люди пьяными за руль не садились, независимо от того, заслуженный артист или незаслуженный. Потому что жизнь каждого человека неприкосновенна.