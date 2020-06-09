Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым: Хотим наказания по закону, без предвзятости
Представители актёра Михаила Ефремова, который вечером 8 июня стал виновником пьяной аварии на Смоленской площади в Москве, не связывались с семьёй погибшего мужчины Сергея Захарова. Об этом Лайфу рассказали его родные. Кроме того, на связь с ними не выходили даже адвокаты заслуженного артиста.
— Кроме журналистов, никто (не связывался с семьёй. — Прим. Лайфа), — заявил сын погибшего Виталий Захаров.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Он добавил, что вся его семья намерена добиваться справедливости и рассчитывает, что Ефремов не сможет избежать наказания, тем более что Захаровы требуют не больше того, что для артиста-нарушителя предусмотрено законом.
— Хотим, чтобы без предвзятости. Чтобы независимо от регалий меньше было таких случаев в нашей стране, — рассуждает племянник погибшего Андрей. — Чтобы люди пьяными за руль не садились, независимо от того, заслуженный артист или незаслуженный. Потому что жизнь каждого человека неприкосновенна.
Как ранее рассказывал Лайф, резонансное ДТП в центре Москвы произошло около 22 часов 8 июня. Видео с городских камер наблюдения показало, что джип актёра Михаила Ефремова пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. По словам очевидцев, в момент ДТП артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице, а Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.