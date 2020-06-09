"Достойнейший человек". В службе доставки сожалеют о гибели водителя в ДТП с участием Ефремова

Продуктовый интернет-магазин "Деликатеска", который продаёт еду и развозит её по городу, выразил соболезнования семье водителя фургона Сергея Захарова, погибшего в результате аварии с участием актёра Михаила Ефремова. Послание было опубликовано в Instagram-аккаунте магазина.

— Мы все потрясены этой новостью и выражаем соболезнования родным и близким Сергея. Мы скорбим вместе с ними, потому что он был и частью нашей семьи, — говорится в сообщении. — Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек.

В пресс-службе компании рассказали, что Сергею было 57 лет и он проработал на должности курьера чуть более двух лет, "его знали и любили многие наши покупатели".

Также в комментарии уточнили, что Захаров был достойнейшим сотрудником, очень отзывчивым и добрым.

В заключение пресс-служба маркета поблагодарила всех, кто не остался равнодушным к трагедии, и тех, кто выражал соболезнования и предлагал помощь. Также в компании подчеркнули, что обязательно окажут родным Сергея — в первую очередь жене и детям — всю необходимую поддержку.

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Напомним, актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы вечером восьмого июня. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых зафиксирован момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста.

По словам очевидцев, в момент ДТП Ефремов был пьян, представитель МВД РФ в столице подтвердил данную информацию. Утром девятого июня стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.