"Самое настоящее убийство!" Племянница погибшего в ДТП с участием Ефремова надеется, что актёр не сможет "откупиться"

Водитель автофургона Сергей Захаров, скончавшийся в московской больнице после ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, был отцом двоих детей и работал курьером. Об этом Лайфу рассказала его племянница Ксения.

Вместе с семьёй погибший жил в Рязани, там же окончил в своё время радиоинститут и имел высшее образование. В Москву он приехал в поисках заработка и сначала работал в охране, а затем устроился развозить продукты.

— У него двое детей и внучка, также у него пожилая мама. Он был мне не только дядей, но и крёстным. Он был самым добрым человеком из всех, кого я знала. Жена — в очень тяжёлом состоянии, у неё еще и мама умерла, — отметила она.

Родственница погибшего надеется, что виновнику аварии "не удастся откупиться" и что ему назначат "максимальное наказание".

— Бывают случайные аварии, от этого никто не застрахован. Но то, что сделал он, — это самое настоящее преднамеренное убийство! — считает она.

Ксения отметила, что артист сел за руль в состоянии, когда даже "не мог стоять на ногах".

Напомним, вчера вечером актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых виден момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста. По словам очевидцев, в момент ДТП артист был пьян, представитель МВД РФ в столице подтвердил данную информацию.