Дело против актёра Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью

Дело против актёра Михаила Ефремова, который устроил вечером 8 июня пьяное ДТП в центре Москвы, переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ. Она предполагает наказание до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает московский главк МВД РФ.

Это произошло после того, как пострадавший в аварии водитель фургона умер в больнице.