Дело против актёра Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью

Дело против актёра Михаила Ефремова, который устроил вечером 8 июня пьяное ДТП в центре Москвы, переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ. Она предполагает наказание до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает московский главк МВД РФ.
Это произошло после того, как пострадавший в аварии водитель фургона умер в больнице.
Напомним, поздним вечером 8 июня актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы. Видео с городских камер показало, что авто артиста пролетело двойную сплошную и врезалось в фургон. По словам очевидцев, в момент ДТП артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Позже стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице.