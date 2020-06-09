Платежи россиян за услуги ЖКХ снижаются третий месяц подряд

В России средний размер платежа за услуги ЖКХ в мае снижался третий месяц подряд: он сократился на 2% относительно апрельских показателей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование банка "ФК "Открытие".

— В мае больше всего россиянам удалось сэкономить на газе: траты на него упали на 8%. Чек за электроэнергию снизился на 4%, а на квартплату — на 3%, — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, лишь в одной категории расходов был зафиксирован рост — это траты за тепловодоснабжение, которые в прошлом месяце подросли на 3%. Однако даже с учётом этого в среднем расходы россиян на ЖКХ упали на 13%. При этом отмечается, что затраты на то же самое тепловодоснабжение в годовой статистике сократились на 33%, средний чек за квартплату снизился на 15%, а вот счета за газ выросли на 20%, электроэнергия прибавила только 4%.