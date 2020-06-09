Пострадавший в ДТП с участием Ефремова водитель умер в больнице

Ранее Лайф сообщал, что актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых виден момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста. По словам очевидцев, в момент ДТП артист был пьян, представитель МВД РФ в столице позже подтвердил данную информацию. На место приезжал друг Ефремова Сергей Гармаш, однако он заявил, что "просто проезжал мимо", и от комментариев отказался.