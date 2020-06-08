В МВД подтвердили, что Ефремов был пьяным во время аварии

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Актёр Михаил Ефремов, устроивший аварию в центре Москвы поздно вечером, находился за рулём в пьяном виде. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин.
— Водитель (Михаил Ефремов — Прим. Лайфа) освидетельствован, у него установлено состояние алкогольного опьянения, — рассказал он.
Представитель полиции уточнил, что правоохранители проводят проверку по факту ДТП, в результате которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. На вопрос, задержан ли Михаил Ефремов, Васенин не ответил, отметив, что в данный момент актёр проходит медицинское освидетельствование.
Ранее Лайф сообщал, что Михаил Ефремов, который, по предварительным данным, был пьян, попал в ДТП в центре Москвы. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых видно момент аварии.