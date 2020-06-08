Михаила Ефремова после ДТП задержали и увезли на медосвидетельствование — видео

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Известного российского актёра Михаила Ефремова, который устроил пьяное ДТП в центре Москвы, задержали сотрудники полиции и увезли на медицинское освидетельствование для определения степени опьянения.

По информации Лайфа, один из пострадавших в аварии был госпитализирован в тяжёлом состоянии и помещён в отделение реанимации. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом рёбер с двух сторон и шок третьей степени.