Михаила Ефремова после ДТП задержали и увезли на медосвидетельствование — видео

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Известного российского актёра Михаила Ефремова, который устроил пьяное ДТП в центре Москвы, задержали сотрудники полиции и увезли на медицинское освидетельствование для определения степени опьянения.
По информации Лайфа, один из пострадавших в аварии был госпитализирован в тяжёлом состоянии и помещён в отделение реанимации. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом рёбер с двух сторон и шок третьей степени.
Как рассказали очевидцы, актёр выехал на полосу встречного движения и спровоцировал ДТП, по их словам, в этот момент артист был пьян. Официально эта информация пока не подтверждена.