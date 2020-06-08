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В белгородском СУ СКР опровергли сообщения о маске, подрисованной следователю

Ранее сообщалось, что одному из сотрудников на фото подрисовали маску, которую тот забыл надеть.

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Фото © СУ СК РФ по Белгородской области. Коллаж Life

Защитная маска на лице следователя СУ СК РФ по Белгородской области во время встречи с медиками действительно была, а не подрисована на изображении позже в графическом редакторе. Об этом заявила старший помощник руководителя управления ведомства по связям со СМИ Елена Козырева, передаёт ТАСС.

Маска на нём была, — приводит агентство её слова.

Лайф рассказывал о фотографии, про которую идёт речь. Она была сделана во время встречи белгородского следователя с сотрудниками местной скорой помощи, которые жаловались на отсутствие выплат. Изображение было опубликовано на официальном сайте, а также украсило соцсети ведомства. Судя по всему, не все участники мероприятия вспомнили про введённый 12 мая в регионе масочный режим. Технические данные фотографии указывают на то, что её редактировали в приложении для нанесения онлайн-макияжа.

Ранее Лайф сообщал, что представитель ВОЗ в РФ призвала россиян продолжать носить маски и перчатки, несмотря на ослабление мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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