Трамп прогулялся по цеху без маски, и заводу пришлось уничтожить часть продукции

Американское предприятие, специализирующееся на производстве тест-систем для определения коронавирусной инфекции в организме, а также иных медицинских средств, уничтожит часть своей продукции после визита на фабрику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает USA Today. В ходе осмотра предприятия американский лидер лично понаблюдал за производственным процессом и кратко пообщался с одним из сотрудников.

President Trump tours the factory of Puritan Medical Products in Maine, which makes medical swabs used in coronavirus testing pic.twitter.com/Fjtlvm4V4Y — Reuters (@Reuters) June 6, 2020

Представители компании не назвали причину и объём утилизации, однако, как предположили СМИ, это вызвано тем, что американский лидер посетил рабочие помещения без средств индивидуальной защиты, чем нарушил технологический процесс.

В США зафиксировано наибольшее количество заболевших коронавирусом в мире — почти два миллиона человек. Из них скончалось более 112 тысяч человек, вылечилось свыше 750 тысяч пациентов.