Неизвестные уничтожили звезду Трампа на голливудской "Аллее славы"

Donald Trumps star. pic.twitter.com/2mKjXt7PTj — The Academy Music Business (@BenjaminEnfield) May 31, 2020

Звезду президента США Дональда Трампа на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе разбили неизвестные. Об этом сообщил, опубликовав фотографию, портал The Academy Music Business на своей странице в "Твиттере". В то же время пользователи соцсетей отметили, что на изображении нет никаких обозначений, доказывающих принадлежность звезды американскому лидеру.

Причины подобного поступка также неизвестны. Вероятно, это случилось на фоне протестных акций, которые проходят по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в реанимации после жёсткого задержания.

Отметим, памятный знак в честь будущего 45-го президента Америки был установлен в 2007 году за работу на телешоу The Apprentice.