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Полиция США задержала более четырёх тысяч человек с начала протестов

В десятках городов страны введён комендантский час.

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Полицейские и бойцы Национальной гвардии задержали около 4,1 тысячи человек во время акций протестов в городах США, сообщает Associated Press.

Задержанным предъявлены обвинения в мародёрстве, перекрытии дорог и нарушении комендантского часа, который введён уже в 40 городах страны.

При этом многие из протестующих призывают прекратить поджоги, вандализм и воровство, отмечая, что это ослабляет призывы к справедливости и реформам.

Нацгвардия привлечена в 15 штатах и федеральном округе Колумбия. Улицы патрулируют свыше пяти тысяч бойцов.

Как ранее сообщал Лайф, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса беспорядки распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы, в Вашингтоне сожгли американский флаг.

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