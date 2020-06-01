Полиция США задержала более четырёх тысяч человек с начала протестов

The moment Minneapolis police and state troopers stormed the Stop-N-Shop and trained their weapons on property owners and #journalists, pepper spraying @vicenews correspondent @MichaelAdams317 while he’s lying on the ground, Press ID above his head. pic.twitter.com/ZBcrASSn9U— Roberto Daza (@rsdaza) May 31, 2020
Полицейские и бойцы Национальной гвардии задержали около 4,1 тысячи человек во время акций протестов в городах США, сообщает Associated Press.
Задержанным предъявлены обвинения в мародёрстве, перекрытии дорог и нарушении комендантского часа, который введён уже в 40 городах страны.
При этом многие из протестующих призывают прекратить поджоги, вандализм и воровство, отмечая, что это ослабляет призывы к справедливости и реформам.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Нацгвардия привлечена в 15 штатах и федеральном округе Колумбия. Улицы патрулируют свыше пяти тысяч бойцов.
Как ранее сообщал Лайф, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса беспорядки распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы, в Вашингтоне сожгли американский флаг.