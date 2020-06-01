Полиция США задержала более четырёх тысяч человек с начала протестов

The moment Minneapolis police and state troopers stormed the Stop-N-Shop and trained their weapons on property owners and #journalists, pepper spraying @vicenews correspondent @MichaelAdams317 while he’s lying on the ground, Press ID above his head. pic.twitter.com/ZBcrASSn9U — Roberto Daza (@rsdaza) May 31, 2020

Полицейские и бойцы Национальной гвардии задержали около 4,1 тысячи человек во время акций протестов в городах США, сообщает Associated Press.

Задержанным предъявлены обвинения в мародёрстве, перекрытии дорог и нарушении комендантского часа, который введён уже в 40 городах страны.

При этом многие из протестующих призывают прекратить поджоги, вандализм и воровство, отмечая, что это ослабляет призывы к справедливости и реформам.

Нацгвардия привлечена в 15 штатах и федеральном округе Колумбия. Улицы патрулируют свыше пяти тысяч бойцов.